Oda spreyi ve gazoz şişelerine gizlenen 50 bin euro değerindeki kaçak altın ve gümüş ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğünde yapılan denetimde, bir tırın buzdolabına ve çeşitli eşyalara gizlenmiş kaçak altın ve gümüş ele geçirildi.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Sırbistan plakalı tır, risk analizi çerçevesinde detaylı kontrole alındı. Sürücü, Sırbistan'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan sigara ürünlerine ait belgeleri ibraz etti. Bunun ardından araç X-ray taramasından geçirildi.

Dolap ve kabinde saklanmış

Tarama sırasında şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine yapılan fiziki aramada, tırın dolap bölümleri ve sürücü kabininde gizlenmiş halde toplam 39 paket bulundu. Paketlerin içinden sarı ve beyaz metalden yapılmış çeşitli eşyalar çıktı.

Altın yüzük ve 13 kilo gümüş

Uzman incelemesinde paketlerin bir kısmında toplam 192 gram ağırlığında 128 adet 14 ayar altın yüzük olduğu belirlendi. Diğer paketlerde ise 6 bin 206 gram kullanılmış gümüş eşya (ayar 925) ile 6 bin 794 gram gümüş granül (ayar 999) tespit edildi. Böylece ele geçirilen gümüş miktarının yaklaşık 13 kilograma ulaştığı bildirildi.

Gümrük kaçağı olarak taşınan altın ve gümüşün toplam piyasa değerinin 50 bin 94 euro 98 sent olduğu açıklandı. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük memurları tarafından ön soruşturma başlatıldığı bildirildi. - EDİRNE