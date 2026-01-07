Haberler

Edirne'de milyonluk kaçak ürünler polis operasyonuyla yakalandı

Edirne'de milyonluk kaçak ürünler polis operasyonuyla yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Avrupa'dan kaçak getirilen sigara, alkol ve elektronik ürünler ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen iki farklı operasyonda 2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Avrupa'dan yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan çok sayıda sigara, alkol ile elektronik ürün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?

Uçakta bomba diyalog! Önce kızdı, sonra sarıldı
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti