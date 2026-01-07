Edirne'de milyonluk kaçak ürünler polis operasyonuyla yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen iki farklı operasyonda 2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Avrupa'dan yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan çok sayıda sigara, alkol ile elektronik ürün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - EDİRNE