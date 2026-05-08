Haberler

Uzunköprü'de 1 milyon 950 bin TL'lik sahte deterjan ele geçirildi

Uzunköprü'de 1 milyon 950 bin TL'lik sahte deterjan ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin TL olan sahte deterjan ve ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin TL olan sahte deterjan ve ham maddesi ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından A.A. isimli şahsın ikamet ve deposunda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çeşitli marka ve türlerde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin TL olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve bin 445 litre sıvı deterjan ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" ve "Kamu Sağlığına Karşı Suçlar" kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı

Ünlü oyuncunun paylaşımı Trump'ı küplere bindirdi