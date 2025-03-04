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Düzce'de Tüfek Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce'de Tüfek Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Düzce'nin Aydınpınar köyünde kuş avlarken arkadaşlarının yanında tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu 14 yaşındaki Muay Thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Aydınpınar köyünde arkadaşlarıyla kuş avlarken tüfeğin ateş alması sonucu vurulan bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Düzce Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 arkadaş kuş avlamak için fındık bahçesine girdi. İddiaya göre, tüfeğin ateş almasıyla Muay Thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş (14) vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kafkas Keleş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken 2 arkadaşı ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumana kaldırıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Muay Thai sporcumuz Ahmet Kafkas Keleş'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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