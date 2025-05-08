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Düzce'de Kural İhlali Olmayan Motosiklet Sürücülerine Teşekkür Plaketi

Düzce'de Kural İhlali Olmayan Motosiklet Sürücülerine Teşekkür Plaketi
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Düzce'de 5 yıl boyunca denetimlere katılan ve tek bir kural ihlali yapmayan 3 motosiklet sürücüsü, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen törende, 'Bir kural, bir ömür' mottosuyla trafik bilincinin arttırılmasına dikkat çekildi.

Düzce'de 5 yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlere giren ve hiç bir ihlali olmadığı tespit edilen 3 motosiklet sürücüsüne teşekkür plaketi verildi.

Trafik Haftası'nda, 2020 yılından 2025 yılına kadar Düzce'de gerçekleştirilen motosiklet denetimlerine 20'den fazla kez giren ve herhangi bir kural ihlali tespit edilmeyen Zeynep Akyüz, Mustafa Göktepe ve Furkan Çetin, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

"Bir kural, bir ömür boyu sürecek" mottosuyla örnek gösterilen 3 motosikletliye teşekkür plaketlerini, Düzce Valisi Selçuk Aslan takdim etti. Plaket töreninin ardından, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet turu düzenlendi.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "3-9 Mayıs tarihlerini Karayolları Trafik Haftası olarak kutluyoruz. Bu hafta kapsamında vatandaşlarımız nezdinde trafik bilincini artırmaya yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlemeye çalışıyoruz. Daha önce de belirtildiği gibi, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının yarısından fazlası iki tekerlekli araçlar nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığımız bu yıl 'Bir kural, bir ömür' mottosuyla bir kampanya başlattı. Bizler de yerelde bu kampanyayı desteklemek amacıyla emniyet ve jandarma trafik birimlerimizle yaptığımız çalışmalarda, son beş yıldır herhangi bir ceza almamış ve hiçbir kural ihlali yapmamış üç motosiklet sürücümüzü, diğer sürücülere de örnek teşkil etmeleri adına teşekkür plaketi ile ödüllendirdik" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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