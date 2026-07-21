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Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 64 bin adet kaçak makaron, tütün doldurma makineleri, kaçak tütün, dedektör ve çeşitli malzemeler ele geçirdi. 8 şüpheli hakkında işlem yapılırken, terör suçları kapsamında da 3 olaya müdahale edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak makaron, tütün ve tarihi eser aramaya yarayan aletler ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 3 ayrı olaya müdahale etti. Çalışmalarda; 64 bin adet makaron, 2 adet tütün doldurma makinesi, bin 105 gram kaçak tütün, 13,45 gram paket tütün, 1 adet kompresör, 1 adet motosiklet, 3 adet el telsizi ve 2 adet dedektör ele geçirildi.

KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Terör suçlarıyla mücadele kapsamında ise ekipleri 3 olaya müdahale ederken 3 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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