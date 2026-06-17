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Kargo gönderiminden kaçak ürün çıktı

Kargo gönderiminden kaçak ürün çıktı
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Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, kargo yoluyla İstanbul'a gönderilmek istenen 920 paket elektronik sigara kartuşu, 7 bin 616 paket sigara sarma kağıdı ve 28 çift ayakkabı ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İstanbul'a kargo firmaları aracılığıyla sevk edilmek istenen kaçak ürünler ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, kargo firmaları aracılığıyla Doğu illerinden İstanbul'a kaçak ürün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Şüpheli şahıslara ait kargolarda gerçekleştirilen adli aramalarda 920 paket elektronik sigara kartuşu, 7 bin 616 paket sigara sarma kağıdı ve 28 çift ayakkabı ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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