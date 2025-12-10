Düzce'de 2025'te kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti 2 bin 96 kişi yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 11 ayda 2 bin 471 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 96 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiki verilerine göre, Anadolu Otoyolu ve D-100 ile D-655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de 11 ayda yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 471 trafik kazası meydana geldi. Hız, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara, geçiş önceliğine, şerit izleme ile değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma kazalarda başlıca nedenleri arasında yer aldı. Yılın 11 ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 11 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 96 kişi yaralandı.

Düzce'de 2024 yılında 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde de meydana gelen trafik kazalarında ise 2 bin 329 kişi hayatını kaybederken, 377 bin 267 kişinin yaralandığı bildirildi. - DÜZCE