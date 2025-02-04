Dünya Kick Boks Şampiyonu Camide Temizlik Görevlisini Dövdü

İstanbul Zeytinburnu'nda bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden iddiaya göre, bir camide engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol edince kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç'ı yumruklayarak dövdü. Hastaneye götürülen Amaç'ın çenesinin kırıldığı ve kısmi yüz felci geçirdiği öğrenilirken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Özden adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ocak'ta Zeytinburnu'nda Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. İddiaya göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, camide engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeriye girdi. Birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı tekmeleyen Özden, temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç tarafından uyarıldı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı. Gardını alan Özden, Amaç'ı dakikalarca yumrukladı. Amaç kendisini ayakkabı çekeceği ile savunmaya çalıştı. Ancak Özden, caminin içerisine soktuğu Amaç'ı yere yatırıp darbetmeye devam etti. Camidekiler araya girerek tarafları ayırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından Özden camiden ayrılırken Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra emniyete giden Osman Amaç, Özden'den şikayetçi oldu.

Şüpheli kısa süre sonra yakalandı

Yavuz Özden kısa süre sonra yakalandı. Özden "Kasten Yaralama" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerini ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL