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Düğün Günü Nişanlı Kadın, 460 Bin Lira Değerindeki Altınlarla Kaçtı

Düğün Günü Nişanlı Kadın, 460 Bin Lira Değerindeki Altınlarla Kaçtı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düğün günü kayıplara karışan Y.M. isimli kadın, nişanında takılan 460 bin lira değerindeki altınlarla birlikte jandarma tarafından yakalandı. Altınlar, B.K. isimli nişanlıya teslim edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 5 ay önce nişanlanan ve 460 bin lira değerindeki altınlarla beraber düğün günü kaçan Y.M. isimli kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, ele geçirilen altınlar ise B.K.'ya teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı'da B.K. ve Y.M. isimli şahıslar 5 ay önce nişanlandı. Şahıslar evleneceği gün Y.M. isimli kadın şahıs nişanda takılan 460 bin lira değerindeki altınla düğün günü kayıplara karıştı. B.K.'nın şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından detaylı araştırma sonucu Y.M. isimli kadını altınlar ile birlikte yakaladı. Ziynet eşyaları (altın) tespit edilerek B.K. isimli şahsa eksiksiz olarak teslim edildi. B.K.'nın Y.M. isimli kadın şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenilirken, Y.M. ifadesine müteakip serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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