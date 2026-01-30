Dörtyol'da kumar operasyonu: 6 kişiye para cezası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, iş yerinde bulunan masada 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 6 bin 670 TL para ile 208 adet iskambil kağıdına el konuldu.

Olayla ilgili olarak kumar oynadığı belirlenen şahıslara toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi G.N. hakkında ise kumar oynanması için yer ve mekan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY