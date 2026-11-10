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Dortmund'da 1 euroluk döner izdihamında polise taş ve şişe atıldı

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Dortmund'da bir restoranın açılışı için 1 eurodan satılan döner önünde yaklaşık 300 kişilik kalabalık izdiham yarattı. Çıkan arbedede polis ekiplerine taş, şişe ve sandalye atılırken bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.

Almanya'nın Dortmund kentinde açılışa özel 1 euroluk döner satışında izdiham yaşandı, çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri de saldırıya uğradı.

Almanya'da 1 euroluk döner satışında ortalık savaş alanına döndü. Dortmund kentinde bir işletmeci yeni iş yerinin açılışı dolayısıyla ekmek arası döneri 1 eurodan satışa sundu. Hafta sonu gerçekleşen açılışa özel 1 euroluk döner satışının yapıldığı restoran önünde yoğun kalabalık oluştu. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 300 kişi döner alabilmek için acele edince durum kontrolden çıktı ve ortalık karıştı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, güvenlik güçlerine taş, şişe ve sandalye atıldı. Kalabalık çok sayıda elektrikli scooter ile barikat kurdu. Kontrolden çıkan olaylar nedeniyle helikopter destekli takviye kuvvetler bölgeye gönderildi.

Olaylar bir süre sonra yatışırken bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında ise kamu düzenini bozma, mala zarar verme, tutuklamaya direnme ve memurlara hakaret suçlarından dolayı çeşitli cezai işlemler uygulandı.

İşletme sahibinin ise olaylardan sorumlu tutulup tutulmayacağına ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini bildiren polis, operasyonun maliyetinin restoran sahibi tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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