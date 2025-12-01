Dolandırıcılık İddiasında Karar: Banka Müdürü Tutuklu Kalacak
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle ünlü isimleri dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa