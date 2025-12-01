Dolandırıcılık İddiasında Karar: Banka Müdürü Tutuklu Kalacak

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL