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Doğubayazıt'ta Gümrük Kaçağı 10 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Doğubayazıt'ta Gümrük Kaçağı 10 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, Doğubayazıt ilçesinde bir araçta 10 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

Doğubayazıt ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar doğrultusunda, Doğubayazıt ilçesinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, araç içerisinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, araçta bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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