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Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar 165 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

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Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şahıs gözaltına alındı. Şahısların banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi belirlendi.

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şahıs gözaltına alındı. Şahısların banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi belirlendi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilimizde yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak "dış finans evleri" kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenmiş, faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2'si Dubai ve KKTC'de olmak üzere toplam 41 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran 2026 tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden S.T. isimli şahsın, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı anlaşılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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