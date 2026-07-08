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Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarına karışan 69 şüpheliye işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarına karışan 69 şüpheliye işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, çok sayıda kaçak sigara ve elektronik eşya ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheliye işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 39 olay meydana gelirken 69 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 2 bin 630 paket kaçak sigara, 228 paket ısıtılmış tütün mamulü, 33 adet güneş gözlüğü, 30 adet elektronik eşya, 27 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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