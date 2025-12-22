Haberler

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları: 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, kaçak mal ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 52 kişi hakkında işlem gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 40 olay meydana gelirken 52 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 5 bin 197 paket kaçak sigara, 583 paket ısıtılmış tütün mamulü,

520 adet kaçak puro, 84 adet elektronik eşya, 72 adet kozmetik eşya, 53 adet tarihi sikke, 48 adet elektronik sigara, 19 adet cep telefonu, 10 adet dedektör ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
