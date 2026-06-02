Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheliye işlem yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 30 olay meydana gelirken 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 14 bin 157 paket kaçak sigara, 5 bin 294 adet sigara kağıdı, bin 773 adet ayakkabı, bin 486 adet termos, 584 adet elektronik eşya, 548 adet parfüm, 250 adet puro, 100 adet ısıtılmış tütün mamulü, 38 adet kozmetik eşya ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
