Diyarbakır'da iş yerinde yangın

Diyarbakır'ın Seyrantepe mevkiinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Bir iş yerinde alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
