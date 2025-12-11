Haberler

Diyarbakır'da hırdavat dükkanı alevlere teslim oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan bir hırdavat dükkanı, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hırdavat dükkanı, çıkan yangında alevlere teslim olup kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Hani Yolu Caddesi'nde bulunan hırdavatçı dükkanında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'nın müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için incelemeler sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
