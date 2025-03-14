Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Dünya Putin'in yanıtını beklerken Zelenski ortalığı fena karıştırdı
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay

Diyarbakır'da Çiftçilik Kayıt Sistemi ile Haksız Kazanç Elde Eden Şebekeye Operasyon

Diyarbakır'da Çiftçilik Kayıt Sistemi ile Haksız Kazanç Elde Eden Şebekeye Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır merkezli operasyonda, sahte evraklarla Çiftçi Kayıt Sistemi'nden 70 milyon lira haksız kazanç elde eden 161 şüpheli gözaltına alındı. 15 şüpheli tutuklandı.

Çiftçilik Kayıt Sistemi üzerinden güncel rakamla yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde maliye hazinesine ait tarım arazileri ile ilgili 2021, 2022, 2023 yıllarında 57 bin 317 dekar tarım arazisinin sahte evrak düzenleyerek Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıran 176 şüphelinin güncel değeri ile yaklaşık 70 milyon TL devlet desteklemesi alarak haksız kazanç elde ettiği ve bu haksız kazancın yaklaşık 13 milyon TL'sinin İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli personellere gönderildiği tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından 10 Mart'ta Diyarbakır merkezli olarak Batman, Mardin, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova illerinde örgüt lideri müdür ile örgüt üyesi 13 memurun da aralarında olduğu kişilere ait 190 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 161 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 75 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı memur olmak üzere 15 şüpheli tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hamam böcekleri savaş ve afetlerde kritik görev üstlenecek
img

Şinasi Yurtsever'in ölümünden annesinin haberi yokmuş
img

Dünya Putin'in yanıtını beklerken Zelenski ortalığı fena karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyuna eziyet kamerada! Savcılık harekete geçti

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü savcılığı harekete geçirdi
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.