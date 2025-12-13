Haberler

Sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan 4 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı. - DİYARBAKIR




