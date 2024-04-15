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Dinar'da Okul Servis Araçları Denetlendi

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Dinar ilçesindeki okullarda tekrardan eğitim ve öğretime başladı. Okulların başlaması ile birlikte Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde servis araçlarının belge kontrolleri yapılırken aynı zamanda öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları da kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ise para cezası uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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