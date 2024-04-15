Dinar'da Okul Servis Araçları Denetlendi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Dinar ilçesindeki okullarda tekrardan eğitim ve öğretime başladı. Okulların başlaması ile birlikte Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde servis araçlarının belge kontrolleri yapılırken aynı zamanda öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları da kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ise para cezası uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR