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DİKO Başkanı'ndan Esnafa Övgü ve Teşekkür
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, sahte altını tespit eden kuymucu Sabahattin Soydan'a teşekkür ederek, özverili çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti. Yüksel, Soydan'ın bu davranışının diğer esnaflara ilham vermesini umuyor.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, sahte altını tespit ederek birçok esnafın mağduriyetini önleyen Diclekent esnafından Sabahattin Soydan'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, Diclekent bölgesinde faaliyet gösteren kuyumcu Sabahattin Soydan'ı, işindeki özverisi ve dikkatli çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Yüksel, Soydan'ın sahte altını tespit ederek birçok esnafın mağduriyetini önlediğini dile getirip, bu örnek davranışın diğer kuyumculara da ilham kaynağı olması temennisinde bulundu. DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, "Sabahattin Soydan, mesleğinin gerekliliklerini büyük bir hassasiyetle yerine getirerek örnek bir davranış sergilemiştir. Kendisine bu özverili çalışmaları nedeniyle Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası olarak teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Sabahattin Soydan'a başarılarından ötürü bir plaket takdim edilirken, Başkan Yüksel diğer kuyumculardan da benzer bir titizlik ve hassasiyet beklediklerini vurguladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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