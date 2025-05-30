Didim'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: Malzemeler Ele Geçirildi

Didim'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: Malzemeler Ele Geçirildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda sigara kaçakçılığına yönelik çeşitli malzemeler ele geçirildi. Jandarma, bir işyerinde gerçekleştirdiği aramada tütün, makaron ve bandrolsüz sigara sarma kağıtları buldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına yönelik Didim ilçesinde A.K. isimli şahsa ait işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada 4 adet ağzı açık vaziyette içi tütün dolu sigara kutusu, 140 adet boş makaron, 400 adet dolu makaron, 8 kilogram kıyılmış tütün, 400 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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