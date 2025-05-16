Didim'de Kaçak İçki Operasyonu: 40 Şişe Ele Geçirildi
Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir işyerinde yapılan aramada 40 şişe bandrolsüz el yapımı alkollü içki bulundu. İşyeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Didim KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından merkezde bulunan bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 40 şişe değişik ebat ve çeşitlerde bandrolsüz el yapımı alkollü içki ele geçirildi. İşyeri sahibi U.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa