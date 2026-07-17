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Dev boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Dünyanın en büyük boru döşeme gemilerinden Castorone, Romanya'dan Yunanistan'a giderken Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. 325 metre uzunluğundaki gemiye römorkörler eşlik etti, boğaz geçici olarak tek yönlü trafiğe kapatıldı. Gemi daha önce Karadeniz'deki doğal gaz sahalarında çalışmıştı.

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri olan 'Castorone', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya'dan Yunanistan'a giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme gemisi 'Castorone' saat 13.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi saat 15.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye, boğaz geçişi sırasında 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-19' ve 'Kurtarma-20' römorkörleri ve 'KIYIEM-6' hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü güney-kuzey olarak transit geçişlere kapatıldı. Çanakkale Boğazı, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından normale dönecek.

Daha önce Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz sahalarında görev alan Castorone'un, Boğaz geçişinin ardından Yunanistan'ın Pire limanına doğru gideceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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