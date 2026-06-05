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Tavuk çiftliği alevlere teslim oldu

Tavuk çiftliği alevlere teslim oldu
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Denizli'nin Çal ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı. Çiftliğin boş olması faciayı önlerken, az sayıdaki koyun kurtarıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde faaliyet gösteren tavuk çiftliğinde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı. Çiftliğin boş olması büyük bir faciayı önlerken, az sayıdaki koyun son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Çal ilçesi Gelinören Mahallesi'nde faaliyet gösteren Erdinç Hayta'ya ait tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çiftliği sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İçeride bulunan az sayıdaki koyunun son anda kurtarıldığı yangın sırasında, çiftlik içerisinde tavuk bulunmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Alevlerin etkisiyle çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, tesis kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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