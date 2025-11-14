Haberler

Denizli'de Eski Fabrikada Büyük Yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan eski Emsan Fabrikası'nda çıkan yangında 6 işyeri zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer bloklara sıçramasını engelledi.

Denizli'de 30 işyerinin bulunduğu eski fabrika yerleşkesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Tekstil, marangoz, mobilya ve cam imalathanelerinin bulunduğu işyerlerindeki yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre 6 dükkan zarar gördü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Eski Acıpayam Yolu Caddesinde bulunan Emsan eski fabrika yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tekstil, marangoz, mobilya ve cam imalathanelerinden oluşan 30 işyerinin bulunduğu eski fabrika yerleşkesinde gece ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyenden bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın içinde bulunan işletmelerden birisinde başlayan yangın, kısa sürede fabrika yerleşkesinde bulunan 3 bloktan birisindeki işyerlerine yayıldı. Yerleşkeden yükselen alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının diğer bloklara sıçramaması için büyük çaba harcandı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, fabrika yerleşkesi içinde meydana gelen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bir taraftan yangının kontrol altına almak için mücadele veren itfaiye ekipleri, diğer taraftan ise alevlerin diğer iki bloğa ulaşmaması için büyük bir mücadele verdi. Yangını söndürme çalışmaları esnasından bir itfaiye personeli dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, itfaiye erini kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye sevk etti.

Yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları halen devam eden fabrika yerleşkesinde yapılan ilk değerlendirmelere göre 6 işyerinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

1999 yılında kapatılmıştı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan ve 1972 yılında 5 iş adamı tarafından Kayhan'da kurulan eski Emsan Fabrikası, 1994 ekonomik krizinde döviz bazlı kredi borçları nedeniyle zora girince 1999'a kadar üretime devam edip kapatılmıştı. Daha sonra fabrika yerleşkesindeki işyerleri tekstil, marangoz, mobilya ve cam işletmecilerine kiralanmıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.