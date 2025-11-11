Haberler

Denizli'de Döner Zincirinde Yangın Paniği

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir döner zincirinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir döner zincirinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında faaliyet gösteren döner zincirinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir anda dumanların kapladığı dönercide kısa süreli panik yaşandı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, iş yerinde biriken dumanı tahliye etti. İlk araştırmalarda yangının elektrik panosunda yaşanan bir kısa devre sonucu meydana geldiği tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

