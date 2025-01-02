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Denizli'de Balık Avında Tekne Alabora Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Balık Avında Tekne Alabora Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Tavas ilçesindeki Yenidere Baraj Göleti'nde balık avlamak için giden arkadaş grubunun teknesi alabora oldu. Bir kişi yüzerek kıyıya ulaşsa da hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Denizli'de balık avlamak için baraj göledine giden arkadaş grubunun içerisinde olduğu tekne alabora oldu. Gölete düşen bir kişi yüzerek kıyıya çıkmasına rağmen hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde bulunan Yenidere Baraj Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Doğan (52), arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak amacıyla baraj göledine gitti. Sabaha karşı grubun içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. Tekne içerisindekiler düştükleri göletten kıyaya yüzerek ulaştı. Ahmet Doğan ise karaya ulaşmasına rağmen hipotermi geçirmesi nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiğin, belirlerken, diğer kişileri ise ambulansla hastanelere sevk etti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Ahmet Doğan'ın cenazesinin memleketi Çivril'in Sundurlu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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