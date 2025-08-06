Denizcilik Sektörünün Önemli İsimlerinden Halit Yukay Kayıp

Denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden biri olan Halit Yukay, Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na doğru denize açıldıktan sonra kayıplara karıştı. "Graywolf" adlı yatı Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunurken, ünlü iş adamına dair hala bir iz yok. Yaşanan kazanın 2. gününde sahil güvenlik ekipleri Marmara Denizi'ni karış karış arıyor.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarından Yunanistan'a doğru ilerlemek isteyen Halit Yukay'a ait Graywolf isimli yat parçalanmış olarak bulundu. Yatta tek başına olduğu öğrenilen Yukay'ın başına ne geldiği belirsizliğini korurken, sahil güvenlik ekipleri Yukay'a ait bir iz bulabilmek için Marmara Denizi'ni karış karış arıyor.

Avşa Adası, Marmara Adası, Paşalimanı Adası gibi adaların olduğu bölgede yapılan aramaların yanı sıra Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kapıdağ Yarımadası açıklarında da aramalar yapılıyor.

Halit Yukay kimdir?

Halit Yukay, 2011 yılında kurduğu Mazu Yachts adlı firma ile yat üretim sektörüne giriş yaptı. Yat tasarımı ve üretimini çocukluk hayali olarak tanımlayan Yukay, kişiye özel lüks yat üretiminde Türkiye'de adından söz ettiren girişimciler arasında yer alıyor. Mazu Yachts, hem yerli hem de yabancı müşterilere hizmet veriyor ve sektördeki yenilikçi yaklaşımıyla biliniyor. - BALIKESİR