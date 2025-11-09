Haberler

DEAŞ Operasyonunda 12 Zanlıdan 5'i Tutuklandı

DEAŞ Operasyonunda 12 Zanlıdan 5'i Tutuklandı
Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. Operasyonda 20 milyon lira işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi ve çok sayıda dijital materyal ile silah ele geçirildi.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak ve finans sağlama suçunun faillerinin tespiti için yapılan MASAK incelemeleri neticesinde toplamda 20 milyon 160 bin 454 lira işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Şanlıurfa ve Gaziantep'te yapılan operasyonda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise toplam değeri 2 milyon 574 bin 80 kuruş olan Dolar, Euro ve altın cinsi para, 2 adet yivsiz av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
