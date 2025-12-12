Haberler

Oto tamir dükkanı ve 2 araç çıkan yangında küle döndü

Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve iki araç hasar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve 2 araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan oto tamirhanesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm dükkanı sararken, çalışan ve vatandaşlar alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dükkan ve içerde bulunan 2 araç küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

