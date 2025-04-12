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Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı

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İstanbul Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün restoranında sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e fiziksel şiddet uygulayan eski erkek arkadaşı Berk Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'ndeki bir spor salonunun kafeteryasında, dün 15.30 sıralarında "Danla Bilic" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Damla Neslihan Aktepe'nin yanına, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski arkadaşı Berk Çetin geldi.

Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı

DARBEDİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından yaşanan tartışma sonrası Çetin, Aktepe'ye fiziksel saldırıda bulundu. Spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ikili arasında kısa bir konuşmanın yaşandığı, daha sonra Çetin'in Aktepe'ye önce tokat ardından yumruk attığı görüldü.

Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olayın ardından darp raporu alan Aktepe, Çetin'den şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Berk Çetin'i Denizli'de yakaladı. Şüpheli Çetin, Emniyetteki ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayette bulunulduğunu belirterek, Aktepe'nin restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü. Aktepe'yi darbetmediğini savunan Çetin, suçlamaları kabul etmedi.

Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı

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Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlpingo Bey:

Zengin ve ünlü olunca adaletin işleme hızı

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Dünya için çok büyük adım mutlaka haberi yapılmalıydı. Bize ne yaa birader?

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