Daha önce empati ve anlayışın önemine vurgu yapan milyoner Bankacı Jonathan Kaye, bir kadına yumruk atarken görüntülendi

Park Slope'ta bir kadına yumruk atan milyoner bankacı, 2023'te empati ve anlayışın önemini vurgulamıştı. Şirketi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

New York'ta bir kadına yumruk atarken görüntülenen yatırım bankacısı Jonathan Kaye, kadını yere serdi. Olayın nedeni bilinmiyor. Kaye, Midtown Manhattan'da ofisleri bulunan önde gelen yatırım bankası Moelis & Company'de Yönetici Direktör olarak çalışıyor ve şirket, olayla ilgili soruşturma başlattığını doğruladı.

Evli ve üç çocuk babası olan Kaye, Mayıs 2023'te bir podcast röportajında genç bankacılara mentorluk yaptığını ve başarılı bir kariyer için empati, anlayış ve iyi karar verme becerilerinin önemini vurgulamıştı. Kaye, başarılı bir kişinin 'empati' gösterdiğini, başkalarını 'anladığını' ve 'itibarını yönetme' gibi iyi karar verme becerileri sergilediğini söylemişti.

Videoda, Kaye'nin Brooklyn'deki pahalı Park Slope mahallesinde bir kadına sert bir yumruk attığı ve kadının yere düştüğü görülüyor. Çevredeki insanlar Kaye'ye tepki gösterirken, Kaye olay yerinden uzaklaşıyor.

Şirket sözcüsü, olayla ilgili ciddi bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Jonathan Kaye'nin bu şiddet olayının ardından geleceği belirsiz. Şirketin yürüttüğü soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.