Çorum'da Yangın: 3 Bin Dekar Buğday Tarlası Zarar Gördü

Çorum'da Yangın: 3 Bin Dekar Buğday Tarlası Zarar Gördü
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan yangında 3 bin dekar ekili buğday tarlası zarar gördü. Yangın, Yekbaş Mahallesi Kurucaöz mevkiinde bilinmeyen bir sebeple başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan yangında 3 bin dekar ekili buğday tarlası zarar gördü.

Olay, Yekbaş Mahallesi Kurucaöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan tarlalarda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ekili haldeki tarlaları sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alaca, Boğazkale ve Sungurlu ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 3 bin dekar buğday ekili tarlanın zarar gördüğü belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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