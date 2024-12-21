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Çığ faciasında hayatını kaybeden milli sporcu: Acılı baba ilk duygularını tv100'e anlattı

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Palandöken Dağı'nda antrenman yapan Judo Genç Milli Takımı sporcuların üzerine çığ düştü. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Yazgan'ın ikizi de yaralılar arasındaydı. Acılı babaları, olayı sporcuların hocasından öğrendiğini ve o an donduğunu ifade etti.

Çığ faciasında hayatını kaybeden milli sporcunun acılı babası ilk duygularını Tv100'e anlattı: O sözü duyunca dondum kaldım

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı sporcuları antrenman yaparken çığ düştü. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan birinin de Emre Yazgan'ın ikizi olduğu öğrenildi. Emre Yazgan'ın acılı babası ilk duygularını tv100 muhabiri Başak Bilgin'e anlattı: "Haberi bana hocası iletti. "Çığ düştü, Yunus kendini kurtarmış, Emre'yi arıyorlar "dedi. Ben o sırada dondum kaldım."

"İKİ KARDEŞLERDİ, ALLAH BİRİSİNİ ALDI DİĞERİNİ BAĞIŞLADI"

Emre Yazgan'ın acılı babası ilk duygularını tv100 muhabiri Başak Bilgin'e anlattı.

"Haberi bana hocası iletti. "Çığ düştü, Yunus kendini kurtarmış, Emre'yi arıyorlar" dedi. Ben o sırada dondum kaldım. Milli sporculardı. Kardeşinin durumu iyi. İki kardeşlerdi birisini Allah aldı, diğerini bağışladı. Belden aşağısını çığ almış.

Milli takım kampına gittiler. Yürüyüşe çıkmışlardı. Yaptıkları sporu çok seviyordu. 7 yaşından beri, 12 seneden beri bu sporu yapıyordu. Türkiye şampiyonu olmuştu geçen sene."

Çığ faciasında hayatını kaybeden milli sporcu: Acılı baba ilk duygularını tv100'e anlattı
Kaynak: Bültenler / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa
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