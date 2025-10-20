Haberler

Çiftçiler Şeker Fabrikasında Kalitesiz Küspeden Şikayetçi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çiftçiler, Mutlucan Şeker Fabrikası'ndan aldıkları kalitesiz ve sulu küspeden dolayı tepki gösterdi. Bir çiftçinin fabrikanın sahibiyle girdiği tartışma sonrası yumruklaşma olayı yaşandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde pancar teslim eden çiftçiler, Mutlucan Şeker Fabrikası'nda kendilerine verilen küspenin düşük kaliteli ve sulu olduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Aynı fabrikada yaşanan tartışmada ise bir çiftçi, fabrikanın sahibi Ş.M.'ye yumruk attı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası'na ürün teslim eden çiftçilere, istihkak hakkı olan yüzde 12 ila 12,5 oranındaki küspe yerine kalitesiz, sulu ve pis küspe verildi.

Çiftçiler, fabrika sahasında yaşanan bu uygulamaya tepki gösterirken, olayın büyümesi üzerine çiftçi U.B., fabrikanın sahibi Ş.M.'ye yumruk attı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Ş.M. yere yığılırken, güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilerek U.B. uzaklaştırıldı. Ş.M.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan çiftçi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Küspe, şeker pancarından elde edilen önemli bir yan ürün olarak hayvancılıkta yem katkısı şeklinde kullanılıyor. Ancak çiftçiler, fabrikanın kalitesiz küspe vererek mağduriyet oluşturduğunu savunuyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
