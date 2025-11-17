Haberler

Cide'de Sokak Köpekleri Araçlara Zarar Veriyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpekleri, park halindeki bir aracın plastik parçalarını parçaladı. Araç sahibi, 3 ay içinde aynı durumu ikinci kez yaşadığını ve 25 bin TL'den fazla zarar gördüğünü belirtti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpekleri park halindeki aracın plastik parçalarını parçaladı. O anlar kameraya yansırken, araç sahibi 3 ay içerisinde aynı durumu ikinci kez yaşadığını söyledi.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melihcan Kaçar'a ait otomobil, park halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sabah işe gitmek için aracının yanına giden Kaçar, aracının tamponundaki plastik aksamların parçalanmış halde olduğunu gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kaçar, araca köpeklerin zarar verdiğini gördü. 3 ay önce de aynı durumu yaşadığını söyleyen Kaçar, 25 bin TL'den fazla zararının oluştuğunu belirterek duruma çözüm bulunmasını istedi.

Öte yandan, sokak köpeklerin araca zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeklerin aracın yanına geldiği ve plastik aksamlarını ısırarak parçaladığı görülüyor. Köpekler bir süre sonra aracın yanından uzaklaşıyor.

"Üç ay içerisinde ikinci kez park halindeyken aracıma köpekler zarar verdi"

İşe gitmek için aracının başına geldiğinde aracının zarar gördüğünü belirten Melihcan Kaçar, "Aracımın lastiklerinin üzerindeki plastikler ile çamurluklarına zarar verilmiş, sökülmüştü. Plakalık sökülmüş, aracın üzerinde de diş izleri vardı. Ben, bu durumu üç ay önce de aynı şekilde yaşadım. O zaman tek tarafında olmuştu, o zaman çok bir zararı yoktu, biz de kendimiz yapıştırmıştık. Ama bu sefer zararım büyük. Mağdurum, hayvanlara karşı bir olumsuz düşüncem yok, hiçbir zaman isteyerek bir hayvana zarar vermişliğim yoktur. Ama artık kedi mi giriyor aracın içerisine, onun kokusuna mı geliyorlar, yoksa başka hayvanın kokusuna mı geliyorlar, bilemiyorum. Üç ay içerisinde ikinci kez aracıma zarar verdiler. Aynı şekilde burada bulunan başka esnafların araçlarına, farklı vatandaşların araçlarına da zarar verdiler. Bu aracın tek tarafı 12 bin 500 lira tutuyor, iki tarafı 25 bin TL oluyor. Buna işçilik ya da başka çıkacak hasarlar dahil değil. Üç ay içinde ikinci kez olunca mağduriyetim arttı. Bu parçalar da çok pahalı, ucuz değil. Hem zaman kaybımız hem de maddi kaybımız oldu. Başka arkadaşlarımızın da başlarına geldi, geçen yıl da oldu, yakın bir zamanda yine arkadaşımın başına geldi. Biz de hayvanları seviyoruz ama bizim de mağduriyetimiz oluyor, bu yüzden bu konuya bir önlem alınmasını gerekiyor" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
