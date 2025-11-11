Haberler

CHP'li Başkanın Patates Şovuna Ceza Gelmedi

Güncelleme:
Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan’ın hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için döktüğü patatesler nedeniyle 17 milyon lira ceza öngörülmüş ancak belirlenen ceza henüz uygulanmamış durumda.

CHP'li başkanın patates şovuna 17 milyon lire ceza öngörülmüştü, ceza komisyonda takılınca yaptığı yanına kar kaldı.

Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan 4 ay önce Kazankaya köy meydanında çuvallar dolusu patatesi döküp zayi ederek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti. Erdoğan'ın yere döktüğü patatesleri tekrar toplayıp satmak için pazara götürdüğü ve halka ücretsiz dağıttı iddia edildi. Ancak yapılan incelemede patateslerin dökülerek zayi edildiği anlaşılmıştı.

Bakan yardımcısı gündeme getirmişti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, CHP'li başkanın patates şovu üzerine sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla konuyu ülke gündemine taşımıştı. Gürcan paylaşımında, "Yozgat'ta meydana gelen olayda, patatesleri kamyon üzerinden yerlere dökerek ziyan eden ve bu yolla piyasada darlık ve yokluk oluşturmaya çalışan şahsa sahip çıkan bazı sosyal medya hesapları ve CHP'li partililer, söz konusu eylemi vatandaşlara bedava ürün dağıtılıyormuş gibi lanse etmektedir. Oysa videoda da açıkça görüldüğü üzere, CHP Aydıncık İlçe Başkanı tarafından gerçekleştirilen bu eylemde, bir kamyon dolusu patates, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla yere dökülmüştür. Vatandaşa bedava ürün dağıtımı; ürünleri yerlere dökerek değil, düzenli, temiz, saygılı ve usulüne uygun yöntemlerle ürünleri ulaştırmakla olur. Yere dökülen ürünlerin vatandaşlarca toplanmadığı da açıkça görülmektedir. Tarım ürünlerinin bu şekilde israf edilmesine, piyasada darlık ile yokluk oluşturarak karaborsacılık yapılmasına ve vatandaşımızın uygun fiyatlarla gıdaya ulaşmasının engellenmesine Ticaret Bakanlığı olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Dökülen her ürünün arkasında devletimizin üreticimize sağladığı gübre, mazot, ilaç ve tohum destekleri bulunmaktadır. Ayrıca, çiftçimizin kullandığı traktör kredilerinin faiz yükünün de yüzde 50'si devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz" ifadelerine yer vermişti.

17 milyon lire ceza ön görülmüştü, yaptığı yanına kar kaldı

Ticaret Bakanlığı tarafından konunun takibe alındığı, Hal kanununa muhalefet ve yönetmelikleri aykırı hareket suçlamaları ile Erdoğan'a 1.4 ile 17 milyon lira arasında ceza kesilmesi ön görülmüştü. Ancak aradan geçen 4 aylık zamana rağmen bakanlık bünyesindeki ilgili komisyonunun henüz ceza miktarı belirlemediği ve işleme koymadığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
