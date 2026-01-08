Haberler

Pazarcıların fırtınayla imtihanı kameraya yansıdı

Güncelleme:
İstanbul'daki şiddetli fırtına, Çatalca'da semt pazarının esnafına zor anlar yaşattı. Brandaların havalanması sonucu pazarcılar ve müşteriler zor durumda kaldı.

Çatalca'da pazarcıların fırtınayla imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve lodos, pazarcı esnafına da zor anlar yaşattı. Çatalca'da kurulan semt pazarının brandaları fırtına nedeniyle havalanırken, müşteriler ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Havalanan branda demirlerini tutmaya çalışan pazarcılar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
