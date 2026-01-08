Pazarcıların fırtınayla imtihanı kameraya yansıdı

Çatalca'da pazarcıların fırtınayla imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve lodos, pazarcı esnafına da zor anlar yaşattı. Çatalca'da kurulan semt pazarının brandaları fırtına nedeniyle havalanırken, müşteriler ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Havalanan branda demirlerini tutmaya çalışan pazarcılar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL