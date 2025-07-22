Çankırı'da Lokanta İşletmecisi Baba ve Oğlu Hırsızlıktan Tutuklandı

Çankırı'da Lokanta İşletmecisi Baba ve Oğlu Hırsızlıktan Tutuklandı
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Çankırı'da bir zincir marketten et çalıp yakalanan lokanta işletmecisi baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayı, marketin güvenlik kameralarının incelenmesiyle gün yüzüne çıktı.

Çankırı'da bir zincir marketten et çaldıkları tespit edilen lokanta işletmecisi baba ve oğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Temmuz 2025 tarihinde Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan müracaat sonrası başlatılan tahkikat çerçevesinde, Buğdaypazarı Mahallesi Somaki Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir zincir markette farklı tarihlerde çok sayıda et ürününün çalındığı belirlendi.

İşyerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, şüphelilerin kentte lokanta işleten Ü.T. (45) ve oğlu M.T. (17) olduğu tespit edildi. Şahısların birçok kez iş yerinden et aldığı, ancak büyük kısmının ücretini ödemeden ayrıldıkları tespit edildi.

Ayrıca, lokantada çalışan A.T.'nin (51) de hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilerek şüpheliler arasına dahil edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adli işlemler için Çankırı Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından A.T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, baba Ü.T. ve oğlu M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ü.T., Bolu Gerede Ceza İnfaz Kurumu'na; M.T. ise Samsun Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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