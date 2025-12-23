Haberler

ATM'de unutulan 5 bin TL sahibine teslim edildi
Çankırı'da bir vatandaş, ATM'de bulduğu 5 bin lirayı sahibine ulaştırdı. Afganistan uyruklu Mojteba Siret'in, çocuğunun ilaç masrafları için çektiği para, diğer bir vatandaş tarafından zabıtaya teslim edilerek sahibine verildi.

Çankırı'da bir vatandaş, Atm'de bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti.

Çankırı'da yaşayan Afganistan uyruklu Mojteba Siret, Aksu Mahallesi'ndeki bir Atm'den para çekmek için işlem yaptı. Ancak işlem sonunda kartını alan Siret parasını almadan Atm'den ayrıldı. Daha sonra Atm'ye gelen Sefanur Genç isimli vatandaş cihazda 5 bin lira bulunduğunu fark etti. Genç, Atm'deki parayı alarak zabıta ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede paranın Mojteba Siret'e ait olduğu belirlendi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Siret'in, parayı eşi ve çocuğunun ilaç masrafları için çektiği tespit edildi. Para, tutanak tutulmasının ardından zabıta tarafından sahibine teslim edildi.

Çektiği para ile çocuğuna ilaç alacağını söyleyen Siret, "Pazar günü çocuğuma ilaç almak için Atm'den para çekmeye gittim. ATM kartımı verdi ama paramı vermedi, para karttan çekilmiş gözüküyordu. Daha sonra paranı unutmuşsun diyerek beni aradılar ve paramı verdiler. Allah razı olsun, yaşasın Türkiye" dedi. - ÇANKIRI

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

