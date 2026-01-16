Haberler

Yaşlı adam evinde elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 85 yaşındaki Hüseyin Çekiç, elektrikli sobanın neden olduğu yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çeyiz sandığı yaparak geçimini sağlayan 85 yaşındaki şahıs, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, Bayramiç ilçesi Türkmenli köyünde meydana geldi. 85 yaşındaki Hüseyin Çekiç, iddiaya göre ısınmak için elektrikli sobasını çalıştırdı. Aynı avlu içerisinde farklı bir evde yaşayan oğlu ve yakınları, evin kapısının altından dumanlar çıktığını fark etti. Evin kapısı açıldığında alevler birden her tarafı sardı. Elektrikli soba nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam, yakınları tarafından evden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri Hüseyin Çekiç'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hüseyin Çekiç'in Yörüklere çeyiz sandığı yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

