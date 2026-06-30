Çanakkale'de tefecilik operasyonuna 1 tutuklama
Çanakkale'de emniyet tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Çanakkale'de emniyet tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, tefecilik yaptıkları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 adet 9x19 fişek, 14 adet tarihi sikke, 26 adet senet, 3 adet Cep telefonu, 3 adet simkart, alacak-verecek kaydının tutulduğu defter ve not kağıtları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verildi. - ÇANAKKALE