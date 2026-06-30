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Çanakkale'de tefecilik operasyonuna 1 tutuklama

Çanakkale'de tefecilik operasyonuna 1 tutuklama
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Çanakkale'de emniyet tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Çanakkale'de emniyet tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, tefecilik yaptıkları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 adet 9x19 fişek, 14 adet tarihi sikke, 26 adet senet, 3 adet Cep telefonu, 3 adet simkart, alacak-verecek kaydının tutulduğu defter ve not kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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