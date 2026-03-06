Haberler

Gelibolu'da kumar oynatan işletmeye mühür, 8 kişiye ise 552 bin lira ceza

Gelibolu'da bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında işletme mühürlendi ve sekiz kişiye toplam 552 bin lira para cezası kesildi. Kumar oynadığı belirlenen şahıslara kişi başı 69 bin lira ceza uygulandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında işletme mühürlenirken 8 kişiye ise toplam 552 bin lira para cezası kesildi.

Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kaptan Sokak'ta bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığına dair alınan ihbar üzerine emniyet güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında, kumar oynadığı belirlenen sekiz şahsa kişi başı 69 bin lira olmak üzere toplam 552 bin lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu kahvehane mühürlenerek adli süreç başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
