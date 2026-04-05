Çanakkale Boğazı'nda tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 274 metre uzunluğundaki 'ELBUS' isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Palau bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'ELBUS' isimli tanker 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-20' ve 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-15' römorkörleri ve 'KGEM-6' botu sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı