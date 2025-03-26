Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi

Seçim sırasında ilginç olay! Meclis Başkanı'nın bakışlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Özel'in son hamlesine tepki
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı

Ankara'yı harekete geçiren görüntü! Atılan slogana tepki yağıyor

Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Gemi Römorkörle Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Gemi Römorkörle Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belize bayraklı 'Greta' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nda yaşanan makine arızası nedeniyle 6 gün boyunca demirli kaldı. Römorkörler tarafından yedeklenen gemi, sonunda boğazdan geçirildi ve Ambarlı Limanı'na doğru yola çıktı.

Çanakkale Boğazı'nda 6 gün önce Yeniköy açıklarında makine arızası yapan Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na giden Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi 6 gün önce Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Bozcaada açıklarında makine arızası giderilemeyen gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Karanlık Liman bölgesinde 6 gündür demirli bulunan gemi 'Kurtarma-20' ve 'Kurtarma-13' römorkörü tarafından yedeklenerek boğazdan geçirildi.

Geminin Ambarlı Limanı'na gideceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title