Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Gemi Römorkörle Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda 6 gün önce Yeniköy açıklarında makine arızası yapan Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na giden Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi 6 gün önce Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Bozcaada açıklarında makine arızası giderilemeyen gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Karanlık Liman bölgesinde 6 gündür demirli bulunan gemi 'Kurtarma-20' ve 'Kurtarma-13' römorkörü tarafından yedeklenerek boğazdan geçirildi.

Geminin Ambarlı Limanı'na gideceği öğrenildi. - ÇANAKKALE