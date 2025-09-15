Can Holding Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 6'ya Yükseldi

Can Holdinge yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi Küçükçekmece Adliyesine getirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada bir kişinin daha göz altına alındığı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

5 şüpheli gözaltına alınmıştı

Yürütülen soruşturma kapsamında, 121 şirkete el konularak, TMSF kayyum olarak atanmıştı. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu, Cemal Can, Cemal Can, Devran Çimen, Kemal Çimen olmak üzere toplam 5 şüpheli Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildiler

5 şüpheli, bu sabah işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şahısların savcılıkta suçlamalara ilişkin ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacak.

1 kişi daha yakalandı

Öte yandan soruşturma sürerken, bu sabah saatlerinde 1 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylelikle gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. - İSTANBUL